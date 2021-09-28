«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч группового раунда Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.66.



«Я предлагаю поставить на то, что игра будет верховой. Также мне кажется, что обе команды забьют. Здесь достаточно неплохие коэффициенты. Они не самые запредельные. Но я думаю, что для таких команд это правильная ставка.



Они мотивированы. Потому что «ПСЖ» ни разу не выигрывал. Если вспомнить игру в Париже, то она была не простой верховой. Команды забили кучу мячей!



Также я бы поставил на победу «ПСЖ». Хотя «Манчестер Сити» вроде бы в порядке. Мы видим, что он приходит в себя после не лучшего начала сезона в Англии. Команда демонстрирует содержательный футбол. Но мне кажется, что сегодняшний «ПСЖ» должен обыгрывать «Манчестер Сити», даже несмотря на то что Лионель Месси ещё не стал настоящим игроком парижан», — сказал Казаков.

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси забить «Манчестер Сити».