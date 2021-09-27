«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Лионель Месси останется в тени. В который раз

28 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.16. Поставить на ничью предлагают за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 28.09.2021

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.

«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 сентября 2021 года

Гвоздь программы второго тура Лиги чемпионов очевиден. В Париже сойдутся «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Формулировать интригу можно по-разному. Во-первых, дерби шейхов. Во-вторых, именно эти команды проигрывали последние финалы ЛЧ. Французы уступили «Баварии» в 2020 году, англичане — «Челси» в 2021-м.

Есть и третий вариант. Лионель Месси против Хосепа Гвардиолы. В 2009 и 2011 годах они вместе брали Лигу чемпионов с «Барселоной». Потом пересекались в Лиге чемпионов, когда Пеп возглавлял «Баварию». И вот теперь — первая встреча, в которой никто не будет иметь отношения к сине-гранатовым.



Исторический момент? Конечно. Правда, парижский этап карьеры у Месси начался бледно. Аргентинец провёл три матча, результативными действиями не отметился. Дебютировал с «Реймсом» при счёте 2:0 — так и доиграли. Затем провёл 90 минут в Лиге чемпионов с «Брюгге». Там фаворит выглядел очень тускло и едва унёс ноги от шустрых бельгийцев (1:1).



В общем, самым ярким остался матч с «Лионом». И вовсе не благодаря футболу. Лео был заменён на 76-й минуте при счёте 1:1 и не пожал руку главному тренеру Маурисио Почеттино. А потом вроде бы не особенно радовался победному голу Мауро Икарди в компенсированное время. СМИ дождались повода — и моментально раздули скандал.

Хотя на деле, похоже, ничего страшного не случилось. Клуб объяснил ситуацию травмой. Из-за которой нападающий даже пропустил два тура Лиги 1. Что, впрочем, не помешало добыть две победы — над «Метцем» (2:1) и «Монпелье» (2:0). Теперь Месси в порядке, во втором туре Лиги чемпионов должен выйти на поле.



На внутренней арене дела у парижан складываются замечательно. Играют довольно тускло, но колоссальной форы в исполнительском мастерстве хватает. Восемь побед из восьми возможных, чистое первое место в турнирной таблице с внушительным запасом. Теперь надо перенести результаты на еврокубки.



Группа попалась коварная — колючий «Брюгге», обновлённый «РБ Лейпциг». Ну и «Манчестер Сити», естественно. Вторая осечка за сентябрь рискует дорого обойтись — права на ошибку фактически не останется. Но и обыграть таких «горожан» невероятно сложно. Даже со здоровым Лионелем Месси.

Конечно, неудачи у англичан тоже случались. Проиграли «Лестеру» Суперкубок Англии (0:1), не смогли взломать «Тоттенхэм» (0:1) и разошлись миром со скромным «Саутгемптоном» (0:0). И всё же поступательное движение очевидно. После международной паузы забрали все важные матчи — 1:0 с «Лестером» в АПЛ, чумовые 6:3 с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

А в субботу Хосеп Гвардиола наконец-то подобрал ключ к Томасу Тухелю. Предыдущие три встречи остались за «Челси», включая финал Лиги чемпионов. На этот раз лондонцы не создали в атаке ничего. Вообще ничего. И закономерно уступили (0:1).



МС показал невероятно солидный футбол и вернулся в топ-4 АПЛ. Тут надо бы заметить, что «ПСЖ» не может похвастать балансом, допускает разрывы в линиях и по-прежнему плывёт под прессингом. Потому вполне логично, что даже на своём поле французы считаются аутсайдером.



Дебютный гол Месси в ворота команды Гвардиолы — красивый сюжет. Но слишком уж много сомнений. Начнём с того, что в девяти официальных матчах с участием «горожан» лишь дважды доезжала ставка «обе забьют». Было это с «Лейпцигом» и «Уикомом» (6:1) в Кубке лиги. В последнем случае в защите играла молодёжь, а на последнем рубеже действовал второй вратарь.

Парижане вымучивают голы даже в Лиге 1, а тут уровень сопротивления принципиально иной. «Обе забьют — нет» за 2.53 выглядит очень интересно, ставка попроще — ИТМ 1.5 гола «ПСЖ» за 1.63. Действующий чемпион Англии на данный момент банально выглядит более сбалансированным коллективом. Свой гол благодаря индивидуальным действиям форвардов хозяева могут найти, но не более того.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 28 сентября 2021 года

Парижане исправно выигрывают в чемпионате Франции, но яркого футбола не показывают. «Манчестер Сити» выглядит более сбалансированной командой. Уверенная победа над «Челси» в субботу — лучшее доказательство. Основная надежда Почеттино — индивидуальные озарения лидеров. Но Месси пропустил два матча из-за травмы и вряд ли покажет максимум, а оборона у «горожан» в порядке.

Ставка: обе забьют — нет за 2.53.