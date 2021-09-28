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«Шахтёр» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов в Киеве

«Шахтёр» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов в Киеве
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Интер».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.

«Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов сойдутся донецкий «Шахтер» и миланский «Интер». Тяжелая игра предстоит для украинцев. Команда Индзаги сейчас в представлении не нуждается. Она – чемпион Италии, который не сбавляет обороты и в новом сезоне.

Миланцы с уходом Лукаку не перестали играть в качественный и силовой футбол. Исполнителей сейчас у них достаточно – все могут раскачать оборону соперников разными способами. А вот как раз-таки у «Шахтера» не очень хорошо дела идут в защите. Это их не самое сильное звено.

«Интер», скорее всего, гол или два в этом матче точно забьет. Не хочется каркать на «Шахтер», но миланцы сейчас, правда, находятся в боевом состоянии. Однако действующий чемпион Италии сам не «безгрешен». Он все-таки пропускал почти в каждой игре со старта сезона.

Причем миланцы дают забить почти любому сопернику, который им попадается. Поэтому «Шахтер», который в своем арсенале имеет достаточно атакующих футболистов, может и отличиться в этой встрече. Дай бог – не один раз.

Предлагаю поставить на классический для подобных матчей вариант – обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2,5», — сказал Калиниченко.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Интер».

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