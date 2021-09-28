«Шахтёр» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов в Киеве

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Интер».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.
«Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов сойдутся донецкий «Шахтер» и миланский «Интер». Тяжелая игра предстоит для украинцев. Команда Индзаги сейчас в представлении не нуждается. Она – чемпион Италии, который не сбавляет обороты и в новом сезоне.
Миланцы с уходом Лукаку не перестали играть в качественный и силовой футбол. Исполнителей сейчас у них достаточно – все могут раскачать оборону соперников разными способами. А вот как раз-таки у «Шахтера» не очень хорошо дела идут в защите. Это их не самое сильное звено.
«Интер», скорее всего, гол или два в этом матче точно забьет. Не хочется каркать на «Шахтер», но миланцы сейчас, правда, находятся в боевом состоянии. Однако действующий чемпион Италии сам не «безгрешен». Он все-таки пропускал почти в каждой игре со старта сезона.
Причем миланцы дают забить почти любому сопернику, который им попадается. Поэтому «Шахтер», который в своем арсенале имеет достаточно атакующих футболистов, может и отличиться в этой встрече. Дай бог – не один раз.
Предлагаю поставить на классический для подобных матчей вариант – обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2,5», — сказал Калиниченко.
- 28 сентября 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 27 сентября 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00