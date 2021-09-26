«Шахтёр» — «Интер». Чемпион Италии не повторит подвиг «Шерифа» в Лиге чемпионов

28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» 28 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» Донецк — «Интер» Милан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. А поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» (28.09.2021)

Не успели мы соскучиться по еврокубкам, как новый тур группового этапа Лиги чемпионов стучится в двери. Программа стартует во вторник, 28 сентября. Отдельное внимание уделим встрече донецкого «Шахтёра» и миланского «Интера». Соперники постараются реабилитироваться за поражения в первом туре. Свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

За последние два года украинцы и итальянцы успели пересечься целых три раза. Плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020 из-за коронавируса перенесли на август 2020 года и провели в усечённом формате. Там дончане получили оплеуху в виде 0:5. А в прошлом году клубы попали в одну группу Лиги чемпионов, дважды скатав нулевые ничьи.

Нынешний розыгрыш главного европейского кубка соперники начали с поражений. И если «Интер» при неплохой игре уступил дома мадридскому «Реалу» (0:1), то «Шахтёр» проиграл новичку — тираспольскому «Шерифу» (0:2). Причём абсолютно по делу, не создав у ворот молдавского клуба практически ничего. Вряд ли болельщики оценили такой результат. Остановить атаку «горняков» — это практически подвиг.

После этого оппоненты провели по три матча. На счету украинцев три победы и, что важно, завоёванный трофей — в середине прошлой недели разбили киевское «Динамо» в игре за Суперкубок Украины (3:0). Первый успех под руководством Роберто Де Дзерби наверняка должен вдохновить футболистов перед тяжелейшей еврокубковой игрой.

Нерадзурри, впрочем, тоже показали приличные результаты, у них две победы при одной ничьей. Победы получились более чем уверенными — 6:1 над «Болоньей» и 3:1 над «Фиорентиной». Да и результативную ничью с «Аталантой» (2:2) вполне можно записать в актив, учитывая, что пришлось отыгрываться. При доле везения могли выиграть, но всё же стоит признать, что результат справедлив.

А потому от новой встречи «Шахтёра» и «Интера» мы бы ожидали чуть больше, чем просто нули на табло. Даже рискнём и проверим голы в обе стороны за коэффициент 1.71. Игра украинского клуба под руководством Роберто Де Дзерби по-прежнему далека от идеала, это правда. Иногда случаются такие необъяснимые провалы, как с «Шерифом». Однако забивает он регулярно.

К тому же, если не цепляться за очки с «Интером» и «Реалом», можно вовсе остаться без евровесны. Да и нужно исправляться перед болельщиками за поражение в Молдавии, это тоже серьёзный мотиватор. А подопечным Симоне Индзаги против мадридцев, скорее, не повезло, поскольку у них тоже нет абсолютно никаких проблем с результативностью.

Миланцы, как и «Шахтёр», забивают в этом сезоне практически в каждой игре, причём в подавляющем большинстве случаев делают это не один раз. Например, за три тура Серии А после поражения в Лиге чемпионов умудрились наколотить 11 голов, то есть чуть больше трёх штук в среднем за матч. Плюс нерадзурри в прошлом сезоне заняли последнее место в группе, теперь нужно реабилитироваться. На Украине будет тяжело, зато интересно. И отыграть на ноль чемпиону Италии вряд ли удастся.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» 28 сентября 2021 года

Роберто Де Дзерби всю жизнь проработал в Серии А, поэтому знает, как играть с итальянскими командами. Тем более «Шахтёр» должен быть на эмоциональном подъёме после победы в Суперкубке Украины, как минимум на гол наиграет. Впрочем, не заржавеет и за «Интером», который должен исправляться за провал в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Так что ждём интересный матч с добротной результативностью.

Ставка: обе забьют за 1.71.