«Зенит» — «Мальме»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё».
Ставка: победа «Зенита» за 1.60.
«В первой игре петербуржцы были аутсайдерами, но очень круто смотрелись против «Челси» (0:1) и могли рассчитывать на ничейный результат. После виктории над «Крыльями Советов» (2:1) во внутреннем первенстве команда лидирует.
На мой взгляд, хозяева поля сегодня будут явными претендентами на победу, если смогут продемонстрировать такой же уровень концентрации, как и с «Челси». Верю я в петербуржцев, со шведами нужно забирать максимум очков, особенно на своём стадионе.
Небесно-голубые уничтожили «Эребру» (5:1) в чемпионате Швеции и идут вторыми в турнирной таблице, однако в групповой стадии Лиги чемпионов разгромно уступили «Ювентусу» (0:3). До итальянцев в еврокубках шведы с большим трудом прошли «Лудогорец» (2:0 и 1:2).
Думаю, что попадание в группу — максимум для гостей в этой ситуации. Слишком уж не повезло с жеребьёвкой, даже за третье место бороться сложно. Плюс ко всему выбыли опытные футболисты, да и на выезде всегда скандинавам сложнее», — сказал Павлюченко.
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