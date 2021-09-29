«Зенит» — «Мальмё»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Мальмё» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» за 1.56.



«Зенит» сыграет домашний матч против клуба «Мальме». «Зенит» очень достойно смотрелся в матче с «Челси». Мне кажется, что эта игра на «Стэмфорд Бридж», хоть и проигранная, вселила уверенность в «Зенит».



Появилось понимание, что эта команда в Лиге чемпионов способна на нечто большее, чем в последние два сезона. Хотя, как мы видим, соперники у «Зенита» очень непростые. Если с «Ювентусом» и «Челси» будет сложно конкурировать, то «Мальме» вряд ли «Зенит» в чем-то превосходит, скорее, уступает.



Да, «Зенит», как раз начиная с матча против «Челси», перестроился на игру в три центральных защитника, Барриоса отодвинули чуть назад. Расширился функционал у Вендела. Набирает форму Клаудиньо, набирает форму и Дзюба. В последних матчах он играет результативно.



Кроме того, в этой Лиге чемпионов мы ждем что-то от Малкома. Он не должен прятаться и быть в шапке-невидимке, как это было в Лондоне. Поэтому домашний матч, поддержка болельщиков при закрытой крыше, правда. Кого обыгрывать, если не «Мальме». В прошлом сезоне, говоря о «Зените», мы недооценивали «Брюгге», но правда, «Брюгге» в этой Лиге чемпионов не уступает даже «ПСЖ».



Да, «Мальме» не стоит закидывать шапками. Команда находится на втором месте в чемпионате Швеции и в последнем туре разгромила соперника со счетом 5:1. Тренирует «Мальме» Йон даль Томассон. Я видел матчи «Мальме» в квалификации. Команда очень мощная, с крепкими скандинавскими парнями, которые могут продавить. Видел матч с «Лудогорцем», так там, если не ошибаюсь, они забивали только со стандартов.



«Зениту» надо быть внимательней при стандартах. Правда, Азмун появился в матче с «Крыльями», Дзюба набирает форму, как я уже сказал. Интересно, какой вариант на этот матч выберет Семак. Опять в три защитника будут играть или уже в два, может быть, что-то подкорректируется.



Я веду к тому, что «Зенит» должен, просто обязан обыгрывать «Мальме», если рассчитывает продолжить выступление в еврокубках. Как минимум весной выйти из группы с третьего места. Учитывая состояние «Ювентуса», может быть, и второе место можно попробовать зацепить.



Но надо выигрывать. Это не только статус, имидж и репутация, это еще и немалые деньги. Бразильцев приглашали не для того, чтобы выигрывать чемпионат России. Все мы ждем победу в еврокубках. В последний раз российские клубы выигрывали, когда «Краснодар» одолел «Ренн».



Мой прогноз — победа «Зенита». Коэффициент небольшой, 1,56. Но я думаю, что минимум два гола «Зенит» может забить этому «Мальме». Поэтому можно взять победу «Зенита» при тотале матча больше 1,5 за 1,84. Болеем за футбол», — сказал Генич.