«Зенит» — «Мальмё». Артём Дзюба принесёт первую победу в Лиге чемпионов за два года

29 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Мальмё» оценён букмекерами коэффициентом 5.95. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё» 29.09.2021

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.94.

«Зенит» — «Мальмё»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 сентября 2021 года

Второй тур группового этапа многое скажет о перспективах единственного представителя России в Лиге чемпионов. Две недели назад в Англии «Зенит» проиграл «Челси» со счётом 0:1, хотя при доле везения мог зацепиться за очки. Моменты имелись. Самый жирный в концовке не использовал Артём Дзюба.

Лондонцы находятся на принципиально ином уровне, причин для сомнений в выходе из группы нет. А в третьем и четвёртом туре подопечных Сергея Семака ждёт «Ювентус». Проблемный, но постепенно добавляющий. Через месяц итальянцы, думается, станут ещё крепче.



В общем, ситуация довольно простая. Победа над «Мальмё» оставит в борьбе за попадание в плей-офф. Если удастся зацепиться с туринцами, всё может получиться. В случае ничьей во втором туре шансы заметно снизятся, а при поражении даже третье место окажется под большим вопросом.



Между тем сине-бело-голубые не знают вкуса побед в Лиге чемпионов с ноября 2019 года. Тогда в родных стенах разобрались с «Лионом» (2:0) благодаря голам Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева. Предыдущий европейский поход обернулся кошмаром, зато теперь ситуация выглядит позитивно.

Ведь «Зенит» в последнее время радует. Хорошо проявил себя в Лондоне на фоне действующего победителя Лиги чемпионов. И очень ловок на внутренней арене. Первым местом в турнирной таблице РПЛ никого не удивить, в последние годы мы к этому привыкли.



Радует именно качество футбола. Петербуржцы создают моменты с удивительной для чемпионата России лёгкостью. После сентябрьской международной паузы добыто три победы из трёх возможных, во всех случаях играли классно. Досталось «Ахмату» (3:1), «Рубину» (3:1) и «Крыльям Советов» (2:1).



Бразильский десант расцветает, Алексей Сутормин классно действует на фланге и реализует 11-метровые. Наконец, Артём Дзюба явно набрал форму. Три гола и две результативные передачи за три встречи — шикарная статистика. Осталось перенести это великолепие на Лигу чемпионов.

«Мальмё» считается однозначным аутсайдером группы, хотя не всё так просто. Место в Лиге чемпионов скандинавы полностью заслужили. Прошли квалификацию с первого раунда, по пути высадив в том числе «Рейнджерс» Стивена Джеррарда и «Лудогорец». В чемпионате Швеции идут в тройке лидеров, в субботу разнесли «Эребру» со счётом 5:1.

Небесно-голубые стараются играть в агрессивный футбол и любят прессинг, что осложнит россиянам задачу. Другая отличительная черта — эффективные стандартные положения и сразу несколько футболистов с поставленным дальним ударом. Они сильно помогли в квалификации.



Тут надо бы добавить, что пропускают подопечные Сергея Семака стабильно. Приход Станислава Крицюка ситуацию не переломил. Вратарь, например, мог выручить в эпизоде с голом «Крыльев», но дважды потащил в оставшееся время. То есть моменты возникали и возникают исправно.



Добавим, что в десяти официальных матчах сезона действующие чемпионы России сыграли на ноль лишь однажды — с ЦСКА (1:0). Да и там были близки к пропущенному мячу. То есть, похоже, для победы придётся забивать не меньше двух раз. Гол гостей с коэффициентом 1.68 — неплохой вариант.

И всё же «Зенит» в сентябре очень хорош. Настолько хорош, что хочется верить в конец кошмарных результатов российских клубов в еврокубках. 1Х + обе забьют за 2.25 — ставка посмелее. Мы же рискнём заиграть П1 + тотал больше 2.5 гола за 2.50. Ждём чего-то в духе 2:1 или 3:1. Когда, если не сейчас?

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё» 29 сентября 2021 года

«Зенит» в сентябре хорош. Девять очков из девяти на внутренней арене, добротный футбол в Лондоне против действующего победителя Лиги чемпионов. «Мальмё» играет агрессивно и любит прессинг, много забивает со стандартов. Но по уровню исполнителей явно уступает. Похоже, первая победа сине-бело-голубых в ЛЧ с 2019 года всё же состоится.

Ставка: «Зенит» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.50.

Где покажут матч «Зенит» — «Мальмё»?