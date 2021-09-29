«Зенит» — «Мальмё»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Зенит» — «Мальме».



Ставка: победа «Зенита» за 1.60.



«Сине-бело-голубые из-за травм потеряли много игроков обронительного плана — в лазарете Ловрен, Барриос, Чистяков. В первой игре петербуржцы были аутсайдерами, но очень круто смотрелись против «Челси» (0:1) и могли рассчитывать на ничейный результат. После виктории над «Крыльями Советов» (2:1) во внутреннем первенстве команда лидирует.



На мой взгляд, хозяева поля сегодня будут явными претендентами на победу, если смогут продемонстрировать такой же уровень концентрации, как и с «Челси». Верю я в петербуржцев, со шведами нужно забирать максимум очков, особенно на своем стадионе.



«Небесно-голубые» уничтожили «Эребру» (5:1) в чемпионате Швеции и идут вторыми в турнирной таблице, однако в групповой стадии Лиги Чемпионов разгромно уступили «Ювентусу» (0:3). До итальянцев в еврокубках шведы с большим трудом прошли «Лудогорец» (2:0 и 1:2).



Думаю, что попадание в группу — максимум для гостей в этой ситуации. Слишком уж не повезло с жеребьевкой, даже за третье место бороться сложно. Плюс ко всему, выбыли опытные футболисты, да и на выезде всегда скандинавам сложнее», — сказал Павлюченко.

Где покажут матч «Зенит» — «Мальмё»?