ЦСКА – «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Сибирь».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.09.



«Мало того что у «Сибири» нынешний сезон не задался с самого начала и его наиболее светлой перспективой видится судорожная борьба за восьмое место Восточной конференции, дающее право в первом раунде плей-офф попасть на завтрак самому главному лидеру этой самой конференции. Так ещё и календарь шутит с новосибирцами, поставляя им свеженьких соперников, да ёще каких.



ЦСКА ведь мало того, что отдыхал аж на целых двое суток больше, чем «Сибирь». До этого отдыха армейцам сперва воткнули стержень от земли до неба в суровом Челябинске, а потом и вовсе повозили мордами об лёд в весёлом Магнитогорске. И если обычно по ходу серии вдумчиво разбираться с виновниками поражений просто нет времени (максимум главный тренер наорёт матом в раздевалке — вот и вся воспитательная работа), то у Сергея Федорова по возвращении с Урала было предостаточно возможностей и времени, чтобы каждого своего игрока вывернуть «мехом внутрь» и выжечь мозг (а уж как его самого в правлении клуба вывернут, скромно умолчим).



То есть принимать «Сибирь» у себя дома будет не простой ЦСКА, а ЦСКА, мягко говоря, слегка взведённый. Который для реабилитации за уральский выезд теперь должен не просто выигрывать, а утаптывать соперника в грязь и ещё долго пинать ногами бесчувственное тело. И у сибиряков волею календаря нет никакой возможности не стать этим самым телом. Поэтому ближайшие перспективы «Сибири» видны невооружённым глазом: в столице ее ждёт погром, конечно же, в основное время, и накидают ей прилично. Судьба у неё такая», — сказал Лебедев.

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