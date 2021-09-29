«Зенит» — «Мальмё»: прогноз Павла Занозина на матч группы H Лиги чемпионов

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч «Зенит» — «Мальмё» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.40.



«Зенит» — «Мальмё» — встреча, в которой хочется надеяться на то, что наша команда должна порадовать нас в Еврокубках. Самый главный матч как у фаворита, у «Зенита», потому что играют дома со слабейшей командой группы.



«Мальмё» в первом туре уступил «Ювентусу» — 0:3. После этого, правда, неплохой ход набрал в чемпионате Швеции. Две победы подряд сейчас одержал, но мы понимаем, что уровень чемпионата Швеции — это всё-таки совсем другая история.



«Зенит» хорош очень в чемпионате России — очков не теряет, даже когда бывают сложности. Надеюсь, сине-бело-голубые сейчас в Лиге чемпионов покажут себя по максимуму. С «Челси» была отличная игра, с «Мальмё» дома побеждать нужно обязательно. Просто на победу «Зенита» ставить довольно неинтересно — коэффициент не слишком большой. Стоит оттолкнуться ещё от какого-нибудь фактора.



«Мальмё» почти в каждом матче забивает, а «Зенит» — пропускает. Думаю, победа хозяев хоть и случится, но с пропущенным голом как минимум одним. А значит, почти наверняка будет пробит тотал больше 2.5. Предлагаю совместить эти две вещи — победа питерцев и «тотал больше», верх. Думаю, игра может закончиться со счётом 2:1, 3:1. «Зенит» победит и наконец-то всех нас порадует. Так что болеем за него и за голы», — сказал Занозин.

Где смотреть матч «Зенит» — «Мальмё»?