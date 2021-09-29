«Зальцбург» — «Лилль»: ставка Александра Мостового на матч группового турнира ЛЧ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Лилль».



Ставка: ничья за 3.56.



«Зальцбург» стартовал в Лиге чемпионов с ничьи в поединке с «Севильей», в котором добыл первые турнирные баллы на этом этапе. «Лилль» провел поединок против «Вольфсбурга», где также все завершилось миром.



В чемпионате Австрии «быки» выиграли все девять матчей турнира Бундеслиги, при этом порадовали традиционной результативностью атаки.



Чемпион Франции пока на девятой позиции. У «догов» три победы и только в двух последних поединках Лиги1 мы увидели игру именно того самого «Лилля».



Вообще, это группа равных противников и равных возможностей. В игровом плане все ровно на бумаге, но на деле все может пойти по самому необычному сценарию.



Все-таки рискну и в этой игре. Предполагаю, что второй тур в группе завершится мирно. Ожидаю голы в исполнении соперников и ничью – обе команды выглядят очень достойно и заслуживают турнирные баллы. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.