«Зальцбург» — «Лилль»: ставка Александра Мостового на матч группового турнира ЛЧ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Лилль».
Ставка: ничья за 3.56.
«Зальцбург» стартовал в Лиге чемпионов с ничьи в поединке с «Севильей», в котором добыл первые турнирные баллы на этом этапе. «Лилль» провел поединок против «Вольфсбурга», где также все завершилось миром.
В чемпионате Австрии «быки» выиграли все девять матчей турнира Бундеслиги, при этом порадовали традиционной результативностью атаки.
Чемпион Франции пока на девятой позиции. У «догов» три победы и только в двух последних поединках Лиги1 мы увидели игру именно того самого «Лилля».
Вообще, это группа равных противников и равных возможностей. В игровом плане все ровно на бумаге, но на деле все может пойти по самому необычному сценарию.
Все-таки рискну и в этой игре. Предполагаю, что второй тур в группе завершится мирно. Ожидаю голы в исполнении соперников и ничью – обе команды выглядят очень достойно и заслуживают турнирные баллы. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.
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