«Реал Сосьедад» — «Монако»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги Европы в Испании

Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Монако».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Реал Сосьедад» — «Монако». Матч между командами, которые сейчас более-менее на ходу.
«Монако» в последних двух турах чемпионата Франции выиграл с одинаковым счетом 3:1, а «Реал Сосьедад» в Ла Лиге потерпел всего одно поражение. Это случилось в матче с «Барселоной». В остальных встречах команда выглядела хорошо и постоянно создавала моменты. Да, может быть, не очень много забивает, но моменты создает регулярно. Сейчас в очень хорошей форме находится Оярсабаль. В целом работа и система Альгуасила себя проявляет и работает очень здорово.
В этом матче сложно предсказать, что будет. Два равных соперника, и глупо кого-то выделять. Из-за того, что обе команды находятся в хорошей форме, мне кажется, что обе забьют. Это самая футбольная и самая интересная ставка, да и коэффициент на нее не такой уж и маленький. Примерно 1,70, но можно найти и выше в зависимости от букмекерской компании.
В составе «Монако» есть люди, которые могут забивать, и в «Реале Сосьедад» есть такие. Думаю, что 1:1 или 2:1 может быть в этом матче. Мой выбор — обе забьют», — сказал Наливайко.
- 30 сентября 2021
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