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Эксперты назвали шансы «Спартака» выйти из группы Лиги Европы после победы над «Наполи»

Эксперты назвали шансы «Спартака» выйти из группы Лиги Европы после победы над «Наполи»
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Вчера московский «Спартак» одержал сенсационную выездную победу над «Наполи» со счётом 3:1 в рамках Лиги Европы. После двух туров у красно-белых в активе 3 очка и они занимают 2-е место в группе. Лидирует «Легия», набравшая 6 очков, у «Наполи» и «Лестера» по 1 баллу. Эксперты оценили шансы «Спартака» выйти из группы.

Букмекеры не верят в «Спартак», предлагая самый высокий коэффициент на выход из группы среди 4 команд. Поставить на то, что команда Руя Витории пройдёт в плей-офф, можно с коэффициентом 3.30. В то же время на «Наполи» можно сделать ставку за 1.45, на «Лестер» за 1.70, а на «Легию» за 1.90.

Напрямую в плей-офф выйдут только победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с клубами, занявшими третьи места в группах Лиги чемпионов.

На победу «Спартака» в Лиге Европы предлагают коэффициент 81.00. Таким же коэффициентом аналитики оценивают шансы турецкого «Фенербахче».

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