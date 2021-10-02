ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«У ЦСКА в прошлом туре вынужденно отдыхал Заболотный из-за дисквалификации. Сейчас с новыми силами он готов броситься в бой. «Краснодар» провёл блестящий матч с «Сочи». Почему бы обеим командам не забить? По статистике в семи из восьми последних матчей между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках РПЛ обе команды забивали.
Находятся соперники совсем рядом в турнирной таблице. ЦСКА на пятом месте, а «Краснодар» — на четвёртом. Разницы в очках никакой. Победа будет означать прыжок уже на заветное третье место. Гончаренко будет играть против своего бывшего клуба. Это мы уже видели весной, когда ЦСКА победил 3:1.
Сейчас на стороне ЦСКА будет Алексей Березуцкий. На стороне «Краснодара» Гончаренко, которому помогает Василий Березуцкий. Всегда в последних матчах успеха добивались обе команды в плане забитых мячей. До 3:1 было 1:1, потом 1:1, до этого 3:2. И только пять матчей назад был счёт 1:0 в пользу армейцев, — поэтому и жду мячи с обеих сторон».
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