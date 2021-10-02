«Брайтон» — «Арсенал»: ставка Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал ставку на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.

«У «Арсенала» дела стали поправляться. После ужасного старта и нескольких поражений, которые были в первых турах, команда Микеля Артеты теперь побеждает. До матча с «Тоттенхэмом», в котором «Арсенал» пропустил один мяч в концовке, несколько побед команда Артеты одержала, сыграв на ноль. «Арсенал» действительно стал надёжнее играть в обороне.



«Брайтон» — это команда, которая очень любит контролировать мяч. Многие обращают внимание на «Брайтон» в начале этого сезона вследствие высокой позиции. В очной встрече, мне кажется, команды не создадут много моментов. Здесь даже не так просто определиться с тем, у кого будет мяч. Это обстоятельство заставит тренеров серьёзно подготовиться в плане обороны собственных ворот, поэтому и не жду много забитых голов», — сказал Гутцайт.