«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» за 2.50.

«Красные мощно начали чемпионат и являются единоличными лидерами, оторвавшись от ближайших оппонентов на одно очко. Практически всем команда отгружает трёшку, а в середине недели она уничтожила «Порту» со счётом 5:1. Единственное, с «Брентфордом» (3:3) очки поделила.



По моему мнению, сегодня ливерпульцам будет невероятно сложно, несмотря на прекрасные физические кондиции. Когда-то машина даёт сбой, тем более нынешнего противника давно подопечные Юргена Клоппа не обыгрывали.



Гости имеют фантастические показатели в обороне — всего один пропущенный мяч в шести турах, даже «Челси» (1:0) не смог отличиться. В Лиге чемпионов на днях клуб проиграл важный матч французскому «ПСЖ» (0:2), хотя моментов для взятия ворот было достаточно.



Думаю, гости сегодня фаворит, всё-таки баланс во всех линиях у них великолепный. Скорее всего, после поражения от французов коллектив Хосепа Гвардиолы очень зол и постарается выиграть сегодня, а в такой ситуации он крайне опасен».

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ман Сити»?