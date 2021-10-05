«Сочи» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 5 октября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Салават Юлаев».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.73.
«Шансов на сенсацию у команды Назарова все-таки нет. «Салават» проиграл в двух предыдущих матчах – и потому на берегах Черного моря выложится по полной, чтобы прервать неудачную серию. А вот голевой засухи, которая сопровождала уфимцев всю последнюю неделю, точно не будет. Сильно удивлюсь, если в этой встрече мы увидим меньше шести шайб. Вряд ли оборона сочинцев сможет сдержать мощь нападения гостей.
Да и у черноморцев определенный ледовый простор тоже будет. «Салават» не захочет уезжать из курортного города с синяками-ушибами. А Назаров уже показал, что его подопечные готовы демонстрировать характер в драках. Так что лишний раз играть «в кость» уфимцы поостерегутся – чтобы не давать повода для боев. Прогнозирую победу гостей в нервном результативном матче. Выбираю ставку тотал больше 4,5», — сказал Плющев.
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