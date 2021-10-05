«Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 5 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2.5) за 2.84.



«Пообещал новый наставник нашего самого южного клуба КХЛ, что его команда будет играть в более атакующий хоккей и более агрессивно – и вот вам пожалуйста. Мужик сказал – мужик сделал. В матче с не особо нынче зубастыми минчанами сочинцы забросили три шайбы – уже хорошо. Правда, пропустили семь, что точно нехорошо. А если попробуют в такой манере поиграть в открытый и веселый хоккей с «Салаватом», то могут второй десяток пропущенных шайб разменять. Причем где-нибудь в конце второго периода. Башкиры народ суровый и шуток не понимают.



А чтобы команды Назарова хорошо играли в оборонительный хоккей, единственно возможный против нынешнего «Салавата», я как-то и не припомню. Ни «Витязь», ни «Трактор», ни «Барыс». А вот как эти команды ходили в штыковые, побросав к чертовой матери тылы, помню хорошо. Иногда это даже приносило успех, но с нынешним «Салаватом»…



А ведь мы забыли, что уфимцам по возвращении держать ответ за насухо проигранное «зеленое дерби». Туда же приложат и предыдущий матч «Салавата», который, по мнению многих, уфимцы слили в преддверие встречи с «Ак Барсом». То есть уже налицо проигрышная серия из двух поражений подряд, и, чтобы хоть чуть-чуть от нее отмыться, следующий соперник должен быть не просто побежден, а стерт с лица земли и закатан под асфальт.



Теперь вам понятен сценарий будущего матча в Сочи? Мне он ясен как белый день: хозяева будут растоптаны, размазаны и унавожены, причем в основное время, как бы ни всухую, но точно с приличным преимуществом от четырех шайб и более», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Локомотив».