«Адмирал» — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ во Владивостоке

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Адмирал» и «Витязь».
Ставка: победа «Витязя» за 2.14.
«Вообще «Витязь» в этом сезоне удивляет. Команда ведь не так слаба. И там очень хороший подбор легионеров. Достаточно сказать, что Даниэль Одетт и Миро Аалтонен идут на третьем и четвёртом местах среди лучших бомбардиров лиги, а Нико Оямяки занимает шестое место, причём ещё недавно он в этой таблице лидировал.
Но пока команда не попадает в зону плей-офф. Молодой тренер Юрий Бабенко ещё не даёт результат. В игре команды не хватает баланса. И даже в двух последних матчах, где казалось, что «Витязь» просто обязан взять четыре очка, он проигрывает дважды – «Куньлуню» (2:4) и «Амуру» (1:2 бул).
Это просто катастрофа. Если с такими командами не собирать очки, где же их вообще брать? Вот почему «Витязь» не имеет права оступаться на худшем клубе лиги — «Адмирале». Пусть это третий день на Дальнем Востоке, когда сильнее всего накрывает акклиматизация. Тут «Витязь» просто обязан выиграть, даже выпрыгивая из шорт.
Я бы в этом матче взял кэф 2.14 на то, что «Витязь» победит в основное время. Пора уже подольской команде взять себя в руки», — сказал Лысенков.
- 6 октября 2021
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:12
- 5 октября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:34
-
13:00
-
12:00
-
11:34
-
11:00
-
10:00
- 4 октября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:23
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00