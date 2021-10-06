«Адмирал» — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ во Владивостоке

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Адмирал» и «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» за 2.14.



«Вообще «Витязь» в этом сезоне удивляет. Команда ведь не так слаба. И там очень хороший подбор легионеров. Достаточно сказать, что Даниэль Одетт и Миро Аалтонен идут на третьем и четвёртом местах среди лучших бомбардиров лиги, а Нико Оямяки занимает шестое место, причём ещё недавно он в этой таблице лидировал.



Но пока команда не попадает в зону плей-офф. Молодой тренер Юрий Бабенко ещё не даёт результат. В игре команды не хватает баланса. И даже в двух последних матчах, где казалось, что «Витязь» просто обязан взять четыре очка, он проигрывает дважды – «Куньлуню» (2:4) и «Амуру» (1:2 бул).



Это просто катастрофа. Если с такими командами не собирать очки, где же их вообще брать? Вот почему «Витязь» не имеет права оступаться на худшем клубе лиги — «Адмирале». Пусть это третий день на Дальнем Востоке, когда сильнее всего накрывает акклиматизация. Тут «Витязь» просто обязан выиграть, даже выпрыгивая из шорт.



Я бы в этом матче взял кэф 2.14 на то, что «Витязь» победит в основное время. Пора уже подольской команде взять себя в руки», — сказал Лысенков.

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