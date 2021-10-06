«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 6 октября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и ЦСКА.



Ставка: победа «Динамо» за 2.08.



«ЦСКА выдал серию из пяти матчей, в которых забросил лишь пять шайб. Да, после этого победил «Куньлунь» (4:1). Но пусть вас не смущает эта победа. Армейцы первыми пропустили гол, а на пресс-конференции новый главный тренер Сергей Фёдоров, обычно вежливый и дипломатичный, на этот раз говорил очень жёсткие вещи, что его команда должна срочно исправить базовые ошибки, причём сделать это можно очень легко – важно старание.



Лично мне кажется, что ЦСКА со временем теряет «багаж Никитина», на котором по инерции катился со старта сезона – и теперь наваливается ворох проблем.



Московское «Динамо» же при новом главном тренере Алексее Кудашове очень здорово стартовало в чемпионате. Атака там просто звенит, победа идёт за победой.



Да, динамовцы проиграли последний матч, уступив «Магнитке» (2:4). Но там до конца игры был удалён лидер Вадим Шипачёв, без которого команда выглядит совсем иначе. Радость для «Динамо», что Шипачёв не дисквалифицирован на следующий матч, то есть против ЦСКА сыграет.



Я бы в этом матче взял кэф 2.08 на то, что московское «Динамо» победит в основное время. Потому что бело-голубые сейчас просто сильнее», — сказал Лысенков.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Динамо» — ЦСКА.