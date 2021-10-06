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«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 6 октября

«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 6 октября
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.08.

«ЦСКА выдал серию из пяти матчей, в которых забросил лишь пять шайб. Да, после этого победил «Куньлунь» (4:1). Но пусть вас не смущает эта победа. Армейцы первыми пропустили гол, а на пресс-конференции новый главный тренер Сергей Фёдоров, обычно вежливый и дипломатичный, на этот раз говорил очень жёсткие вещи, что его команда должна срочно исправить базовые ошибки, причём сделать это можно очень легко – важно старание.

Лично мне кажется, что ЦСКА со временем теряет «багаж Никитина», на котором по инерции катился со старта сезона – и теперь наваливается ворох проблем.

Московское «Динамо» же при новом главном тренере Алексее Кудашове очень здорово стартовало в чемпионате. Атака там просто звенит, победа идёт за победой.

Да, динамовцы проиграли последний матч, уступив «Магнитке» (2:4). Но там до конца игры был удалён лидер Вадим Шипачёв, без которого команда выглядит совсем иначе. Радость для «Динамо», что Шипачёв не дисквалифицирован на следующий матч, то есть против ЦСКА сыграет.

Я бы в этом матче взял кэф 2.08 на то, что московское «Динамо» победит в основное время. Потому что бело-голубые сейчас просто сильнее», — сказал Лысенков.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Динамо» — ЦСКА.

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