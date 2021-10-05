«Динамо» Москва — ЦСКА. Вадим Шипачёв отблагодарит КХЛ за милосердие

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу московского «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех ЦСКА оценён экспертами в 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — ЦСКА 6 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» М — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА Москва (06.10.2021)

На 6 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч. Несомненно, повышенное внимание будет приковано к московскому дерби, которое закроет программу вечера. Столичное «Динамо» на льду «ВТБ-Арены» примет ЦСКА. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Динамо» в этом сезоне удивляет. В 13 матчах оступилось только два раза. А потому заслуженно замыкает топ-3 сводной таблицы КХЛ, уступая лишь финскому «Йокериту» и «Металлургу» Мг. Причём оба поражения пришлись на отрезок из последних пяти встреч. Сначала на выезде проиграли «Торпедо» (2:4), затем дома — «Металлургу» (2:4).



Первый период с «Магниткой» однозначно остался за гостями, москвичи уступили по броскам 5-17. Второй отрезок проходил почти на равных, но матч-штраф Вадима Шипачева (5+20) за грубый фол дал отрицательный эффект. «Магнитка» усилила натиск, за три минуты до финальной сирены Николай Голдобин забросил четвёртую шайбу.



ЦСКА так и не завёлся. В пяти последних встречах выиграл лишь дважды. Потому сейчас идёт четвёртым на Западе, имея в активе 18 баллов. Отставание от лидера составляет пять пунктов. Хотя позиция в таблице не отражает качество игры в исполнении команды.

Лишь в последнем матче с «Куньлунем» (4:1) наконец-то удалось забросить больше одной шайбы в основное время. Первый период прошёл в борьбе, счёт на табло был равный — 1:1. Но разница в классе всё-таки решила. К 42-й минуте ЦСКА вёл в два гола, а контрольный выстрел оформил Михаил Григоренко, забросив в пустые ворота.

Теперь ЦСКА ждёт дерби с «Динамо». Последний матч — не показатель, но уже что-то. Ведь до этого армейцы чередовали победы с поражениями и показывали крайне среднюю реализацию бросков — всего 8,29%. Больше двух шайб в предыдущий раз забрасывали с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Но это случилось в овертайме и было 19 сентября!

«Динамо», напротив, демонстрирует лучший процент реализации бросков среди всех остальных участников КХЛ. А именно 13,68%. Бело-голубым удалось забросить за 13 встреч 55 шайб! Подобным может похвастаться лишь магнитогорский «Металлург». А Вадим Шипачёв — ключевая фигура в этой системе.



Тем лучше, что форварда московской команды не стали дополнительно наказывать после удаления в последней игре. Наверняка в дерби он принесёт немало пользы, ведь до игры с «Магниткой» у подопечных Алексея Кудашова было три победы кряду с общим счетом 14:7, а Шипачёв заработал за это время восемь очков.

Вадим продолжает штамповать очки, а реализация большинства у бело-голубых просто потрясающая. Учитывая любовь ЦСКА к удалениям на ровном месте (фолы в зоне атаки, нарушения численного состава), шансы проявить себя спецбригады получат. Так что П1 за 2.22 выглядит логично.

«Динамо» М — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 октября 2021 года

Московское «Динамо» наверняка сделает выводы после поражения от «Металлурга». Особенно стоит придержать свои эмоции Вадиму Шипачёву. Впрочем, в дерби лидер бело-голубых сыграет, дисквалификации он избежал. Тем хуже для неуверенного ЦСКА, который забивает со скрипом.



Ставка: победа «Динамо» М за 2.22.