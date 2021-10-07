Бельгия — Франция: смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому каналу покажут

7 октября в Турине состоится матч полуфинала Лиги наций Бельгия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.26.
Букмекеры не уверены, что матч Бельгия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.35. Гол бельгийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.97, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 4.00.
Выход Бельгии в финал оценён в 2.05, выход Франции — в 1.80.
Прогноз Максима Калиниченко на матч Бельгия — Франция.
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