Россия — Словакия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Словакия в рамках отбора на ЧМ-2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.



«Это одна из ключевых игр на данном этапе. Затем будет сложный выезд в Словению. Учитывая первую сессию, которую провела команда Валерия Карпина, ее можно занести в актив. Семь очков, ни одного пропущенного мяча, но основные испытания Россию ждут вот сейчас. Соперники куда серьезней и мастеровитей, чем Кипр и Мальта.



Травмы продолжают преследовать сборную России, выбывают ведущие игроки, нет Головина, не в лучшей форме находится Миранчук, который практически не играет за «Аталанту». Ионов, которого очень любит Валерий Карпин, вне списка.



Понятно, что есть Хорватия, и очень хотелось бы, чтобы мы подошли к последнему матчу отбора как раз против Хорватии на выезде с одинаковыми шансами.



Не забываем, что есть еще и стыковые матчи, поэтому надо максимально быть сконцентрированными и удержать второе место в группе. Конечно, лучше выиграть у сборной Словакии. Но, можно ли это сделать в том состоянии, в котором сейчас находятся наши футболисты? Это большой вопрос.



У нас есть проблемы с крайними защитниками. Нет Самошникова и кого-то там еще. Я уже, честно говоря, запутался в игроках. Если Карпин не будет отходить от варианта 4-3-3 для сборной России, то здесь могут быть определенные шероховатости. Сыгранности явно будет не хватать.



Думаю, что эта игра чем-то будет напоминать матч против Хорватии, который Россия провела в «Лужниках». Можно было бы сыграть и Россия не проиграет при тотале меньше 2,5 мяча или 3,5 мяча, но я просто выберу вариант тотал меньше 2,5 мяча за 1,65», — сказал Генич.

Прогноз на матч Россия — Словакия с коэффициентом 2.70.

Где покажут игру Россия — Словакия?