Россия — Словакия. Прогноз «Фонбет»: Валерий Карпин не повторит ошибки Черчесова

В марте сборная России проиграла словакам со счётом 1:2. Но теперь всё совсем иначе.

8 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 Россия — Словакия. Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 21:45 мск. Сделать ставку на четвёртую игру россиян под руководством Валерия Карпина можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

Октябрьский сбор россиян из-за травмы пропускает Александр Головин. Учитывая последние результаты игрока в «Монако», потеря будет чувствительной. Зато в окончательный состав вошли два легионера – вратарь «Байера» Андрей Лунёв и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

В матчах со Словакией и Словенией также может дебютировать лучший бомбардир РПЛ на данный момент — юный Гамид Агаларов из «Уфы». Но, вероятнее всего, место в основе тренерский штаб доверит не ему, а Фёдору Смолову или Антону Заболотному.

Напомним, отборочный цикл ЧМ-2022 россияне начали под руководством Станислава Черчесова. Выиграли у Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также проиграли Словакии (1:2). В сентябре команду принял Валерий Карпин, под руководством которого удалось поделить очки с Хорватией (0:0), одолеть Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Сейчас сборная России идёт на втором месте в квалификационной группе Н с 13 очками в активе, уступая Хорватии лишь по разнице мячей. Ближайшим преследователем является как раз сборная Словакии, замыкает тройку лидеров и отстаёт всего на четыре пункта. Так что следует подойти к встрече ответственно.

В какой форме Словакия

Команда Штефана Тарковича неудачно стартовала с ничьих с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2), зато нанесла России первое поражение (2:1) в Трнаве. В сентябре Словакия сыграла вничью со Словенией (1:1), уступила дома Хорватии (0:1) и победила Кипр (2:0). Но при этом всё равно словаки выглядят опасно.

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр, хоть и играет в обороне, принимает активное участие в атаках. В марте поразил ворота России. Капитан Марек Гамшик даже в 34 года продолжает нести опасность воротам соперников. На острие у словаков будет действовать 21-летний новичок «Фейеноорда» Роберт Боженик, который записал на свой счёт один из двух мячей сборной в сентябре.

Россия — Словакия: статистика личных встреч

В пяти последних встречах Россия и Словакия ни разу не разошлись миром. Две ничьи (1:1 и 0:0) были зафиксированы в квалификации ЧМ-2006. В отборочном турнире Евро-2012 соперники поделили очки благодаря гостевым победам с одинаковым счётом (1:0).

В 2014 году россияне одолели Словакию в товарищеском матче благодаря голу Александра Кержакова. На Евро-2016 словаки победили Россию (2:1) на групповом этапе, а в марте 2021 года продлили победную серию в очных встречах благодаря триумфу в Трнаве (2:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Россия — Словакия 8 октября 2021 года

Ставка: Россия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00. (Сделать ставку).

В последних трёх матчах россияне не пропустили ни одного мяча и подходят к важнейшим встречам в полной боеготовности. На втором сборе футболисты наверняка уже лучше понимают требования и философию Валерия Карпина, а потому постараются проявить себя против более именитых соперников, чем Мальта и Кипр.

Словакия — единственная сборная, победившая «наших парней» в этом цикле, поэтому недооценки со стороны последних быть не должно. Если повторить мартовское поражение в Трнаве и прервать беспроигрышную серию, можно потерять шансы на выход в финальную часть чемпионата мира — 2022.

Правда, при новом тренере российская команда забивала только Кипру и Мальте, а с хорватами практически не создала голевых моментов. Словаки же успешно оборонялись в прошлой очной встрече, так что вряд ли дадут много пространства у своих ворот теперь.

При этом в каждом из сентябрьских матчей России и Словакии в квалификации было забито меньше трёх голов. Очная встреча едва ли будет более открытой и результативной, учитывая результат первого матча и высокую конкуренцию в группе. Много голов не ждём, но как минимум на очки россияне наиграть должны. Всё-таки состав прилично обновился, а сам футбол оживился.