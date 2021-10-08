Россия — Словакия: ставка Максима Калиниченко на игру квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации Чемпионата мира Россия — Словакия.
Ставка: Словакия не проиграет за 2.01.
«В квалификации ЧМ-2022 года встретятся Россия и Словакия. У них очень ровная, на мой взгляд, группа. Лидирующие места могут занять кто угодно. Пока что первую строчку делят хорваты и россияне.
В прогнозе я будут отталкиваться от составов команд. У России много кадровых изменений. В последние дни приходит много новостей о заменах игроков. У Карпина буквально новая команда вырисовывается. Мне кажется, ему будет достаточно тяжело сейчас подвести всех игроков под общий знаменатель.
Со Словакией Россия играет дома – это плюс. Скорее всего, команда Карпина будет фаворитом этой встречи. Но словацкая команда, конечно, крепкий соперник. Она сильна во многих смыслах. Один из козырей словаков – собранность и порядок. Могут они хорошо нервы россиянам потрепать.
Словакия всегда борется до конца. Она уже полгода назад нанесла поражение России со счетом 2:1. Сейчас, как минимум, упорное сопротивление команде Карпина словаки могут оказать.
Уж больно много проблем у сегодняшней сборной России. Так что предложу поставить на то, что Словакия не проиграет», — сказал Калиниченко.
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