Россия — Словакия: ставка Максима Калиниченко на игру квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации Чемпионата мира Россия — Словакия.



Ставка: Словакия не проиграет за 2.01.



«В квалификации ЧМ-2022 года встретятся Россия и Словакия. У них очень ровная, на мой взгляд, группа. Лидирующие места могут занять кто угодно. Пока что первую строчку делят хорваты и россияне.



В прогнозе я будут отталкиваться от составов команд. У России много кадровых изменений. В последние дни приходит много новостей о заменах игроков. У Карпина буквально новая команда вырисовывается. Мне кажется, ему будет достаточно тяжело сейчас подвести всех игроков под общий знаменатель.



Со Словакией Россия играет дома – это плюс. Скорее всего, команда Карпина будет фаворитом этой встречи. Но словацкая команда, конечно, крепкий соперник. Она сильна во многих смыслах. Один из козырей словаков – собранность и порядок. Могут они хорошо нервы россиянам потрепать.



Словакия всегда борется до конца. Она уже полгода назад нанесла поражение России со счетом 2:1. Сейчас, как минимум, упорное сопротивление команде Карпина словаки могут оказать.



Уж больно много проблем у сегодняшней сборной России. Так что предложу поставить на то, что Словакия не проиграет», — сказал Калиниченко.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Словакия.