Германия – Румыния: прогноз Артура Петросьяна на встречу отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Германия – Румыния.



Ставка: 1-30 минута — Румыния не проиграет за 1.90.



«У румын не такая уж слабая команда, как может показаться, исходя из коэффициентов. В марте они вполне достойно бились с немцами, играли смело и воротам угрожали, и уступили всего в один мяч. А в сентябре на классе обыграли на выезде исландцев и даже не вспотели. Команда у Мирела Радоя хорошо организована и мотивирована – борьба за вторую строчку в самом разгаре, так что без боя она сдаться не должна.



Немцы после мартовского недоразумения в игре с македонцами, когда они дома уступили 1-2, перестали валять дурака. В сентябре они выиграли все три матча с общим счётом 12-0. Понятно, что уже сейчас они, по сути, гарантировали себе первое место в группе, и наверняка они попробуют в таком же спокойном ключе довести дело до победного конца.



Не думаю, что они в игре с румынами будут прикладывать сверхусилия, а постараются взять верх на голом классе. А потому как минимум в первые полчаса у них вполне могут возникнуть трудности с упертыми румынами», — сказал Петросьян.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Словакия.