Россия — Словакия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022 в Казани

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Словакия.



Ставка: победа России за 1.86.



«Россияне сейчас делят первое место в группе с 13 баллами, забив больше всех. Единственное поражение у команды от сегодняшних оппонентов, также очки были потеряны в противостоянии с Хорватией (0:0). В начале сентября получилось переиграть главного андердога Мальту (2:0).



На мой взгляд, подопечные Валерия Карпина хорошо готовы физически и подойдут к этой встрече в оптимальном состоянии, несмотря на травмы у основных футболистов. Думаю, что перед своей публикой команда постарается забрать три балла.



Словаки провели дома мощный матч, да и в целом оставляют шансы на попадание в двойку сильнейших, отстав всего на четыре очка. Словацкая команда не смогла справиться только с Хорватией (0:1), да и то до 86-й минуты удерживала ничейный счет. Более того, в самом конце Куцка мог сравнять.



По моему мнению, Словакию стоит опасаться, но в гостях ей всё-таки тяжелее. Семь из девяти баллов набраны дома, а на выезде пока что только две ничьи. Считаю, что в упорной борьбе Россия сможет добиться минимального преимущества и победить», — сказал Павлюченко.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Словакия.