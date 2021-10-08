Россия — Словакия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022 в Казани

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Словакия.
Ставка: победа России за 1.86.
«Россияне сейчас делят первое место в группе с 13 баллами, забив больше всех. Единственное поражение у команды от сегодняшних оппонентов, также очки были потеряны в противостоянии с Хорватией (0:0). В начале сентября получилось переиграть главного андердога Мальту (2:0).
На мой взгляд, подопечные Валерия Карпина хорошо готовы физически и подойдут к этой встрече в оптимальном состоянии, несмотря на травмы у основных футболистов. Думаю, что перед своей публикой команда постарается забрать три балла.
Словаки провели дома мощный матч, да и в целом оставляют шансы на попадание в двойку сильнейших, отстав всего на четыре очка. Словацкая команда не смогла справиться только с Хорватией (0:1), да и то до 86-й минуты удерживала ничейный счет. Более того, в самом конце Куцка мог сравнять.
По моему мнению, Словакию стоит опасаться, но в гостях ей всё-таки тяжелее. Семь из девяти баллов набраны дома, а на выезде пока что только две ничьи. Считаю, что в упорной борьбе Россия сможет добиться минимального преимущества и победить», — сказал Павлюченко.
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