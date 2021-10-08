Россия — Словакия: прогноз Артура Петросьяна на матч отборочного турнира ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2022 Россия — Словакия.



Ставка: ничья за 3.48.



«Россия — Словакия. Оптимизма не очень много перед этой встречей. В сложное положение попал Валерий Карпин. Слишком много потерь, а именно ключевых потерь.



Не будет главной звезды этой команды — Головина. Ионов — серьезная потеря. Он был, наверное, лучшим игроком в сборной в сентябрьских матчах. Самый активный, который постоянно создавал угрозы защите соперника.



Края в защите также выбыли. Понятно, что непонятно, кто там будет играть. Видимо, справа в защите будет Сутормин, как и в «Зените». Слева, может быть, будет Кудряшов, у которого нет практики в Турции, или Терехов, который и не играл за сборную еще.



Много вопросительных знаков. Не сыграет и Захарян, от которого в этой команде мог исходить креатив. Непонятно, кто и где будет играть, и понятно, что кто бы ни сыграл — это будет экспериментальный вариант состава, потому что в таких сочетаниях сборная еще не играла.



Что касается Словакии, то команда звезд с неба не хватает, но команда вполне организованная, дерзкая и крепкая, что мы и видели в матчах с Хорватией и Россией. Неплохо контратакует, не боится соперника и на стандартах опасна.



Я бы Россию не делал большим фаворитом, каким ее делают букмекеры. Вполне вероятно, что и ничья станет удачным исходом для России. Не думаю, что в сложившихся обстоятельствах многие думают о первом месте, тут хорошо было бы сохранить второе. Для второго места ничья была бы приемлемым вариантом в стратегическом планировании.



На ничью здесь очень неплохие шансы. Не думаю, что игра будет зрелищной. У России будут проблемы с конструктивизмом в этом матче. Словаки будут осторожны. Предположу, что здесь будет ничья с коэффициентом в районе 3,50.



Также валуйным мне кажется вариант «Словакия не проиграет при тотале матча меньше 3,5 мяча» за 2,43. Надеюсь, второй вариант окажется проигрышным, но если говорить сугубо о ставках, то это похоже на валуй», — сказал Петросьян.

Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Словакия.