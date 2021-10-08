Россия — Словакия: прогноз Дениса Наливайко на игру квалификации чемпионата мира

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся Россия и Словакия.



Ставка: ТБ 4.5 жёлтой карточки за 2.00.



«Ситуация тяжелейшая у сборной России, потому что огромного количество футболистов нет из-за травм и небольших повреждений. Из этих игроков можно было бы неплохую сборную собрать. Я уверен, вы уже видели эти картинки в интернете.



При всём при этом сборная России идёт на втором месте, имея в своём активе тринадцать очков, столько же у хорватов. У словаков девять очков, и они идут на третьем месте. Сборная России может в теории позволить себе сыграть вничью, хотя, конечно, она себе жизнь усложнит, но в любом случае такая вероятность есть. У словаков подобной роскоши нет. Команда вынуждена играть исключительно на победу. На самом деле непредсказуемая игра.



Я бы предложил играть в этой встрече жёлтые карточки. Есть хорошие линии, можно перестраховать тотал больше 4 за 1.6. Я бы взял тотал больше 4.5 за 2.00. Коэффициент большой, но недавно прошёл европейский тур. Возможно, что во втором тайме силы игроков будут на исходе и мы увидим обилие фолов», — сказал Наливайко.

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