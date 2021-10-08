Россия — Словакия: прогноз Павла Занозина на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч Россия — Словакия в рамках отбора на ЧМ-2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.36.



«Важнейший матч для нас и для соперника. У словаков, вообще, последний шанс зацепиться за выход на чемпионат мира, надо отталкиваться в первую очередь от этого.



Думаю, гости будут играть максимально агрессивно. Напомню, мы от Словакии потерпели единственное поражение в этом отборочном турнире — 1:2. В целом словаки — не самая верховая команда, но именно в таких матчах, где нужно атаковать, где они просто обязаны играть на победу, по-моему, верх — приличный выбор. То есть, сценариев может быть много.



Мы отлично реализуем контратаки и, вообще, в атаке играем совсем неплохо. Уже при Валерии Карпине в обороне, как вы помните, тоже ни одного пропущенного гола за первые три матча, но, правда, соперники там всё-таки были не такие, за исключением Хорватии.



С учётом того, что словаки будут много атаковать, они, вполне возможно, забьют, но мы будем забивать тоже — в контратаке или со стандартов. Именно на голы предлагаю ставить. Мне кажется, верх, хоть и не выдаёт такой большой коэффициент, здесь довольно вероятен. Нам важно, конечно, не пропустить быстрый гол, потому что, если пропустим быстро, то словаки могут закрыться и поставить «автобус», но, думаю, этого не произойдёт. Концентрация в целом при Валерии Карпине пока очень хорошая у сборной, поэтому я просто надеюсь на то, что мы покажем свою силу именно в контрвыпадах. Ну, а если пропустим — значит, пропустим — ничего страшного. Предлагаю ставить на верх в этом матче и, конечно, болеть за сборную России», — сказал Занозин.

Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Словакия.