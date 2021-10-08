Турция — Норвегия: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Турция – Норвегия.



Ставка: ТМ 4 ЖК за 1.79.



«Турки под большим давлением. В сентябре они упустили победу над Черногорией, ведя в счёте два мяча, а затем уступили в Голландии 1:6. Последовала смена тренера, и теперь Штефану Кунцу в первом же матче у руля необходимо побеждать. Поражение от норвежцев будет означать, что с мечтой о чемпионате мира, где Турция не была с 2002 года, снова придётся распрощаться.



У хозяев дисквалифицированы сразу два центральных защитника – Союнджу и Кабак и опорник Кекчу, и это, конечно, проблема, даже несмотря на слабую форму защитника «Лестера» в этом сезоне.



Ну, а у Норвегии не будет Холанда, и это чуть ли не более серьёзная потеря.



В первом матче турки выиграли на выезде 3:0, предположу, что они как минимум не проиграют и на этот раз, но игра получится вязкой, нервной, наверняка грубой и не слишком результативной – слишком высоки ставки.



Думаю, как минимум четыре жёлтые карточки мы здесь увидим – Феликс Брих обычно лезет в кармашек при малейшей грубости, а она здесь будет наверняка», — сказал Петросьян.

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