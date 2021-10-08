Россия — Словакия: ставка Александра Мостового на встречу квалификации чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия.



Ставка: ничья за 3.44.



«У россиян четыре победы и ничья, что соответствует 13 баллам, как и у Хорватии. Это не даёт права на ошибку в оставшихся поединках.



Можно сказать, что дебют Валерия Карпина удался – ничья с вице-чемпионом мира и победы над Кипром и Мальтой вывели «наших парней» на вторую позицию, причём успех в этой игре может стать определяющим в этой группе.



Словакия в последнем туре обыграла Кипр, что принесло вторую победу и девять очков. Отставание от сегодняшнего противника составляет четыре балла.



В двух последних очных матчах выигрывали словаки, причём с одинаковым счётом 2:1.



По уровню исполнителей сборная России не превосходит гостей, но домашние стены могут помочь. Правда, только на это рассчитывать нельзя. Уверен, что шанс будет у нашей команды и у словаков.



Сегодня не отдаю предпочтение никому. Считаю, что шансы абсолютно равны, и рискну – сделаю ставку на мирный исход в этой игре. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Словакия.