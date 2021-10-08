Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Словакия: ставка Александра Мостового на встречу квалификации чемпионата мира

Россия — Словакия: ставка Александра Мостового на встречу квалификации чемпионата мира
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словакия.

Ставка: ничья за 3.44.

«У россиян четыре победы и ничья, что соответствует 13 баллам, как и у Хорватии. Это не даёт права на ошибку в оставшихся поединках.

Можно сказать, что дебют Валерия Карпина удался – ничья с вице-чемпионом мира и победы над Кипром и Мальтой вывели «наших парней» на вторую позицию, причём успех в этой игре может стать определяющим в этой группе.

Словакия в последнем туре обыграла Кипр, что принесло вторую победу и девять очков. Отставание от сегодняшнего противника составляет четыре балла.

В двух последних очных матчах выигрывали словаки, причём с одинаковым счётом 2:1.

По уровню исполнителей сборная России не превосходит гостей, но домашние стены могут помочь. Правда, только на это рассчитывать нельзя. Уверен, что шанс будет у нашей команды и у словаков.

Сегодня не отдаю предпочтение никому. Считаю, что шансы абсолютно равны, и рискну – сделаю ставку на мирный исход в этой игре. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Словакия.

Россия — Словакия. Валерий Карпин — хороший тренер, но не волшебник Россия — Словакия. Валерий Карпин — хороший тренер, но не волшебник
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021