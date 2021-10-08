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Россия — Словакия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации чемпионата мира — 2022

Россия — Словакия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации чемпионата мира — 2022
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Россия — Словакия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.71.

«Я уверен, что нас ждёт супернапряжённый матч с большим количеством единоборств, очень осторожный. Уверен, что будет забито мало голов.

После того как Карпин принял сборную, Россия не пропустила ни одного гола, надёжно действует у своих ворот. Но при этом и сама сборная много моментов не создаёт.

Тем более, у России большие проблемы с составом, один за одним выбывают футболисты. В не самой лучшей форме Соболев, нет Дзюбы (который мог бы помочь), проблемы в полузащите. Поэтому придётся задействовать внутренние резервы. Команда будет играть на результат.

У Словакии определённая смена поколений, хотя лидеры команды те же – Шкриньяр и Гамшек. Обычно Словакия позиционно атаковать не умеет, а все голы забиваются после стандартов (как правило, с угловых). Поэтому для России задачей будет минимизировать количество угловых Словакии.

Если хозяевам удастся взять этот матч, то будет идти борьба с Хорватией за лидерство в группе. В случае ничейного результата разница в 4 очка (между Словакией и Россией) сохранится, что тоже удобно России. Потому что это почти гарантирует второе место, а в случае победы над Хорватией будет шанс выйти на первую строчку.

Полагаю, что счёт 0:0 будет держаться очень долго. Возможно, в самом конце Словакия раскроется, и в контратаке подопечным Карпина удастся вырвать победу.

Мой прогноз – ТМ (2.5). Хотя можно рискнуть и поставить меньше 2 или 1.5. Я же беру классический низ», — сказал Мор.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Словакия.

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