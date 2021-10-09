Финляндия — Украина: эксперты назвали фаворита матча квалификации ЧМ-2022
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9 октября состоится матч шестого тура квалификации ЧМ-2022 Финляндия — Украина. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех финнов оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.34.
Букмекеры уверены, что матч Финляндия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.03, на гол Андрея Ярмоленко — за 3.05.
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