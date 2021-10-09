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Литва — Болгария: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Литва — Болгария: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Литва — Болгария.

Ставка: победа Болгарии за 2.00.

«Эти сборные встречались месяц назад в Софии, и тогда болгары вчистую переиграли соперников. Счёт мог быть и 3, и 4, и 5:0, но на деле вышло всего 1:0. Литовцам же за 90 минут матча позволили нанести всего один удар в створ.

У Литвы затянувшийся кризис — команда проиграла уже девять матчей подряд. А в пяти играх этого квалификационного турнира пропустила аж 13 мячей, ни разу даже не сыграв вничью.

Болгары, помимо того, что выше классом, ещё и больше мотивированы. Три победы в оставшихся трёх матчах вполне могут гарантировать им второе место в группе и участие в стыках».

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