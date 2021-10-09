Литва — Болгария: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022
Поделиться
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Литва — Болгария.
Ставка: победа Болгарии за 2.00.
«Эти сборные встречались месяц назад в Софии, и тогда болгары вчистую переиграли соперников. Счёт мог быть и 3, и 4, и 5:0, но на деле вышло всего 1:0. Литовцам же за 90 минут матча позволили нанести всего один удар в створ.
У Литвы затянувшийся кризис — команда проиграла уже девять матчей подряд. А в пяти играх этого квалификационного турнира пропустила аж 13 мячей, ни разу даже не сыграв вничью.
Болгары, помимо того, что выше классом, ещё и больше мотивированы. Три победы в оставшихся трёх матчах вполне могут гарантировать им второе место в группе и участие в стыках».
Комментарии
- 9 октября 2021
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 8 октября 2021
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
Партнерский контент