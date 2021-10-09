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Люксембург — Сербия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Люксембург — Сербия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Люксембург – Сербия.

Ставка: победа Сербии с форой (-1) за 1.75.

«У сербов очень даже приличная команда, и сентябрьскую ничью в Дублине вполне можно отнести к недоразумениям. Команда Драгана Стойковича могла там побеждать крупно, но, как это часто бывает, в конце была наказана за расточительность перед чужими воротами. Обидная срезка привела к автоголу и потере важных очков.

Тем не менее сербы по-прежнему имеют шансы на прямой выход на чемпионат мира – достаточно всего лишь обыграть Люксембург с Азербайджаном и обыграть или сыграть вничью с Португалией.

Не думаю, что в герцогстве возникнут проблемы. В сентябре сербы забили люксембуржцам четыре мяча, а могли в два раза больше. Наверняка они одержат уверенную победу и на этот раз».

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