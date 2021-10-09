Люксембург — Сербия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Люксембург – Сербия.

Ставка: победа Сербии с форой (-1) за 1.75.

«У сербов очень даже приличная команда, и сентябрьскую ничью в Дублине вполне можно отнести к недоразумениям. Команда Драгана Стойковича могла там побеждать крупно, но, как это часто бывает, в конце была наказана за расточительность перед чужими воротами. Обидная срезка привела к автоголу и потере важных очков.



Тем не менее сербы по-прежнему имеют шансы на прямой выход на чемпионат мира – достаточно всего лишь обыграть Люксембург с Азербайджаном и обыграть или сыграть вничью с Португалией.



Не думаю, что в герцогстве возникнут проблемы. В сентябре сербы забили люксембуржцам четыре мяча, а могли в два раза больше. Наверняка они одержат уверенную победу и на этот раз».