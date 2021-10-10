Италия — Бельгия: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Бельгия.



Ставка: победа Бельгии за 3.35.

«Итальянцы стали чемпионами Европы и очень длительное время не знали поражений, установив новый рекорд. К сожалению, легендарная серия «голубой лагуны» прервалась в полуфинале Лиги наций — не получилось одолеть Испанию (1:2) в меньшинстве.



На мой взгляд, хозяевам финальной части будет тяжело в этом противостоянии, да и мотивация бороться за третье место уже не та, что за финал. Слишком много эмоций было отдано в полуфинальном матче, не верю я в них сейчас.



Бельгийцы в отборочном этапе к чемпионату мира поражений не знают, лишь однажды потеряв очки. Со всеми оппонентами проблем не возникало. В предыдущем матче команда уступила Франции со счётом 2:3, хотя после перерыва вела с форой в два мяча, могла и сама выигрывать 3:2, но гол Лукаку отменили в концовке.



По моему мнению, гостей трудно будет остановить в этой паре, пусть и матч получится для них сложным. Команда рассчитывала бороться за золото, но и бронза станет неплохим достижением. Думаю, с минимальным счётом Бельгия вырвет победу».

Где покажут матч Италия — Бельгия?