Испания — Франция: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Франция.



Ставка: итоговая победа Испании за 2.10.

«Испанцы лидируют в своей отборочной группе, несмотря на неожиданное поражение от Швеции со счётом 1:2 в начале месяца. Тем не менее полуфинал Лиги наций прошёл успешно. Испания смогла забить Италии (2:1) два мяча в первом тайме и удержала преимущество.



На мой взгляд, «красная фурия» на хорошем счету сейчас и, если смогла пройти итальянцев по игре, то вопросов в финале быть не может. Думаю, матч получится очень сложным, всё-таки оппонент крепкий и опасный, однако верю в Испанию.



Французы имеют много мастеровитых футболистов с громким именем, но этой осенью сбавили обороты и в отборочном этапе дважды потеряли очки. С другой стороны, несколько дней назад команда выдала феноменальную игру против Бельгии (3:2), отыгравшись с 0:2 и победив.



Безусловно, французы переиграли бельгийцев не без доли везения, но везёт сильнейшим. Считаю, сегодня Франция будет играть исключительно на победу, только вот грамотный соперник хорошо готов тактически и это, скорее всего, принесёт успех».

Какой канал покажет матч Испания — Франция?