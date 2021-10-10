Словения или Россия? Научись ставить на матчи сборных в Академии «Чемпионата»

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров. 11 октября в матче отбора на ЧМ-2022 сыграют Словения и Россия. Кто победит?



В Академии ты узнаешь об особенностях ставок на футбол, изучишь популярные стратегии и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!



Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;

Олег Клепиков, нейропсихолог;

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

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