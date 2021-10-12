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Дания — Австрия: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2022

Дания — Австрия: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2022
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Дания — Австрия.

Ставка: победа Дании и ТБ 2.5 за 2.45.

«Сборная Дании уверенно прошла по турнирной дистанции Евро-2020, порадовала содержательной игрой и вышла в полуфинал, где только в дополнительное время не справилась с Англией. После завершения чемпионата континента «алая гвардия» выдала серию из четырёх сухих побед в отборе на чемпионат мира в Катаре.

Такие результаты принесли семь побед в семи матчах, при этом датчане ни разу не пропускали. Сборная Австрии за семь туров добыла три победы и ничью, что принесло 10 очков и четвёртое место в турнирной таблице.

На минувшем европейском чемпионате красно-белые вышли из группы, но остановились на стадии 1/8 финала. Не могу не отметить, что статистика личных встреч на стороне датчан.

Мне очень жаль сборную Австрии – команда очень перспективная, но сегодня шансов у них практически нет.

Скорее всего, соперники сумеют даже обменяться забитыми мячами, но сегодня отдаю предпочтение лидеру группы. Моя ставка на победу Дании», — сказал Мостовой.

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