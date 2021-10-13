«Автомобилист» – «Сочи»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Екатеринбурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» в матче за 3.75.
«Сочи» при Назарове всё лучше и лучше. Уже есть первая победа (над Ригой). То, как черноморцы уперлись в Магнитогорске, лично меня впечатлило ещё больше. Вы только вдумайтесь: два очка в матче с южанами дались «Металлургу» тяжелее, чем недавние победы над «Динамо», ЦСКА или «Ак Барсом»!
Спрогнозирую полноценную сенсацию: команда Назарова увезёт победу из Екатеринбурга. В этом матче мы вряд ли увидим больше пяти шайб, а шансы гостей на успех объясню не только прогрессом, наблюдающемся при новом тренере, но ещё и проблемами «Автомобилиста». У уральцев все небезупречно как с управляемостью, так и с концентрацией. Они то пропускают две шайбы за несколько секунд, то мучаются в попытках взлома оборонительных моделей соперника. «Сочи» же в данный момент выдаёт максимальную самоотдачу от первой до последней секунды. Поэтому черноморцы запросто могут забить в контратаках и успешно отстоять победный счет. Ставим на победу гостей в матче», — сказал Емелин.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Динамо».
- 13 октября 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 октября 2021
-
19:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 11 октября 2021
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30