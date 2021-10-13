«Автомобилист» – «Сочи»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Екатеринбурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» в матче за 3.75.



«Сочи» при Назарове всё лучше и лучше. Уже есть первая победа (над Ригой). То, как черноморцы уперлись в Магнитогорске, лично меня впечатлило ещё больше. Вы только вдумайтесь: два очка в матче с южанами дались «Металлургу» тяжелее, чем недавние победы над «Динамо», ЦСКА или «Ак Барсом»!



Спрогнозирую полноценную сенсацию: команда Назарова увезёт победу из Екатеринбурга. В этом матче мы вряд ли увидим больше пяти шайб, а шансы гостей на успех объясню не только прогрессом, наблюдающемся при новом тренере, но ещё и проблемами «Автомобилиста». У уральцев все небезупречно как с управляемостью, так и с концентрацией. Они то пропускают две шайбы за несколько секунд, то мучаются в попытках взлома оборонительных моделей соперника. «Сочи» же в данный момент выдаёт максимальную самоотдачу от первой до последней секунды. Поэтому черноморцы запросто могут забить в контратаках и успешно отстоять победный счет. Ставим на победу гостей в матче», — сказал Емелин.

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