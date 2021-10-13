«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Торпедо».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 2.41.

«Вы уже научились подходить к прогнозам матчей с участием нижегородского «Торпедо», как к буффонаде с элементами театрального представления о весёлых шервудских разбойниках? Которые забирают очки у «Ак Барса», СКА, московского «Динамо» и отдают их «Сибири» и Риге. И «Витязю», между прочим, тоже отдают – это было в самом первом туре, но нижегородцы уже тогда знали, что подольчанам очки понадобятся больше.



А уж сейчас, когда «Витязь» не только не попадает в зону плей-офф, но и того гляди сгонит ХК «Сочи» с последнего места Западной конференции и сам на него упадет лицом вниз, сам Бог велел нижегородцам оторвать от сердца и дать «витязям» два очка. Сделать это будет крайне трудно, в том числе и потому, что подольчане недавно вернулись с дальневосточного выезда (где им напихали не только в Хабаровске и Владивостоке, но даже в Новосибирске), и семичасовая разница туда-сюда ещё будет икаться. К тому же «Витязь» будет отбиваться от двух очков, как может, кусаться, царапаться, убегать и прятаться. Но торпедовцы всё преодолеют, найдут и вручат «Витязю» два очка. Быть может, даже силой. А не захотят брать подобру-поздорову – забьют себе сами. Может быть, в овертайме, но, скорее всего, не дожидаясь оного, где-нибудь на последней минуте основного времени.



Потому что «Торпедо» и «Робин Гуд» — близнецы-братья, как Бойль и Мариотт, как Гей и Люссак, как Новиков и Прибой. А ещё «Торпедо» — это диагноз, поэтому сомневаться не надо: домашняя победа «Витязя» в основное время, скорее всего, с минимальным счётом», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Динамо».