Деннис Новиков — Уильям Грант: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Нейплсе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч теннисного турнира в Нейплсе Деннис Новиков — Уильям Грант.



Ставка: победа Гранта за 3.22.



«В первом круге турнира ITF в Нейплсе нас ожидает встреча двух местных теннисистов. Деннис сконцентрировал свою карьеру на парном разряде и крайне редко заявляется в одиночку, а Грант учится в колледже, и именно там происходит его теннисное развитие.

Раньше Деннис Новиков был очень неплохим игроком. Он обладает мощной подачей, часто использует Serve and Volley — подачу с выходом к сетке. Но в одиночку он заявляется лишь несколько раз за сезон. В последнее время он откровенно набрал лишний вес и явно не планирует делать карьеру в одиночном разряде. Хорошей, качественной игры от него ожидать совершенно точно не стоит.

Уильям Грант — довольно перспективный 20-летний игрок. По юниорам у него были приличные результаты, побеждал крепких игроков. Уильям учится в колледже и большинство своих матчей проводит именно там. Из козырей Гранта можно отметить надёжную игру на задней линии, и однозначно его можно считать довольно стабильным игроком, который не допускает лишних ошибок. Думаю, что в ближайшем будущем мы ещё не раз услышим об Уильяме.



Мы считаем, что Деннис совершенно не готов к данной встрече. Определённо у него больше опыта, но практика и текущая форма оставляют желать лучшего. Гранту по силам обыграть Новикова», — сказал Фомин.

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