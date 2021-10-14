«Динамо» Р – «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – «Нефтехимик».



Ставка: победа «Нефтехимика» в основное время за 2.58.



«Нефтехимик», конечно, знатно порезвился в столице Финляндии, но я не склонен преувеличивать заслуги нижнекамского хоккея. Скорее эта победа говорит о глубине проблем «Йокерита», которые финнам придётся преодолевать. В остальном же – ну, победил «Нефтехимик» после пяти поражений подряд, но даже по теории вероятностей когда-нибудь должен был победить. И когда будет следующая победа – никому при такой игре неизвестно.



Рижане на данный момент выглядят ничуть не лучше «Нефтехимика». Но им в предыдущем туре тоже повезло: «Сибирь» оказалась ещё ужаснее, чем казалось изначально. Таким образом, мы имеем матч двух аутсайдеров, находящихся на позитиве. Причём у гостей позитива больше, поскольку от них в Минске после такой череды поражений уже точно никто ничего не ожидал.



Получается у нас матч приблизительно равных соперников из серии «Как пойдет». А пойти может как угодно. Могут упереться и сыграть в одну шайбу. Может «Нефтехимик» накидать Риге полную авоську, а может и совсем наоборот. Каждый вправе считать соперника «своим клиентом», но какую при этом будет строить тактику – науке, увы, неизвестно.



Остается быть патриотом и болеть за своих, то есть за татар. В надежде на то, что позитивный импульс от победы в Минске сохранится до Риги и позволит «Нефтехимику» переиграть хозяев, хоть и с небольшим преимуществом в счёте, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

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