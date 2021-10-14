Аргентина — Перу: прогноз Ивана Млечного на игру квалификации ЧМ-2022

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года Аргентина — Перу.
Ставка: победа Аргентины в 2 или 3 мяча за 2.30.
«Ещё один матч с южноамериканских квалификаций к чемпионату мира – 2022, который хотелось бы обсудить, – это встреча между сборными Аргентины и Перу.
Аргентинцы наряду со сборной Бразилии являются единственной командой, не проигравшей ни единого матча в этих квалификациях. Правда, если у бразильцев всего один ничейный исход, то вот у Месси и компании их четыре. После победы на Кубке Америки сборная Аргентины находится в прекрасной форме. Она идёт на втором месте и имеет преимущество в шесть очков над ближайшими преследователями, поэтому эта победа поможет хорошо закрепиться на лидирующих местах и сделать отрыв ещё больше.
Сборная Перу, конечно, ещё имеет шансы отобраться на чемпионат мира, но после поражения сборной Боливии сделать это стало сложнее. Команда имеет 11 очков и находится на седьмой строчке. В первом матче, на выезде, сборная Аргентины легко справилась со своими соперниками, выиграв со счетом 2:0. Я практически не сомневаюсь в том, что и в этот раз мы с вами увидим похожий расклад. Всё же Аргентина сейчас ещё сильнее, плюс играют они дома.
Мой прогноз на эту встречу – победа сборной Аргентины в два или три мяча. При всем уважении к перуанцам, но ловить им в Буэнос-Айресе абсолютно нечего. Я думаю, что именно с такой разницей эта встреча и закончится», — сказал Млечный.
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