Аргентина — Перу. Лионель Месси просто обязан получить «Золотой мяч»

15 октября состоится матч 12-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Перу. Начало игры — в 02:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех перуанцев оценён экспертами в 11.00. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Перу 15 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Аргентина — Перу получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 12-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Перу (15.10.2021)

И вновь всё внимание на матчи сборных, клубный футбол ждёт своей очереди. В самом разгаре сражения квалификации ЧМ-2022. В Южной Америке добрались до 12-го тура. В ночь с четверга на пятницу состоятся пять встреч. В одной из них Аргентина примет сборную Перу на стадионе «Монументаль», начало — в 02:30 мск.

Отыграв 10 туров квалификации, сборная Аргентины имеет в активе 22 очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы. Лидирующие с 28 баллами бразильцы не смогли одолеть Колумбию (0:0). Теперь аргентинцы имеют вполне реальные шансы как минимум догнать своих вечных соперников.



После ничьей с Парагваем (0:0), где Лионель Месси продемонстрировал свои защитные качества и порадовал болельщиков, одержан верх над Уругваем (3:0). Хотя, конечно, трудно сказать, что счёт по игре. Однако с перуанцами ждём примерно того же результата.



Подопечные Лионеля Скалони замечательно атаковали. Если бы не Муслера, на протяжении всего матча творивший подвиги по спасению ворот, счёт мог стать катастрофическим. Первый мяч забил, конечно же, Лео Месси. На 38-й минуте отдавал передачу на Николаса Гонсалеса, а вышел хитрый гол. Вряд ли кто-то мог такое ожидать.

Затем отличились Родриго Де Пауль (44-я минута) и Лаутаро Мартинес (62-я). Атаковали аргентинцы много, качественная игра в нападении дала отличный результат. Хотя голкипер Эмилиано Мартинес тоже достаточно выручал. Особенно в дебютные 20 минут. Впрочем, аргентинцы нашли ключ к взаимопониманию. Теперь дело за малым — продолжать в том же духе.

У Перу положение дел менее приятное. Бодро одолев Чили (2:0), подопечные Рикардо Гарека проиграли скромной Боливии (0:1). И это с учётом того, что боливийцы после 75-й минуты доигрывали вдесятером, а на 82-й забили гол. У Боливии даже было больше ударов (21 против 11), и смотрелась она лучше, хотя считалась аутсайдером. Немыслимо!



В 11 встречах перуанцы набрали всего 11 очков и расположились на седьмой строчке. До лидирующей Бразилии уже точно не добраться, но при этом даже гарантированный выход на ЧМ-2022 вряд ли удастся получить. Остаётся лишь бодаться с Колумбией, идущей на пятом месте с 15 пунктами. Отставание составляет всего четыре балла. Терпимо.



Плохо для перуанцев то, что впереди трудный соперник, находящийся в отличной форме. А у сборной Перу видны разлад и несогласованность, иначе объяснить столь противоречивое выступление против Боливии трудно. В уверенную победу Аргентины верится гораздо больше. Правда, коэффициент довольно скромный.

Впрочем, можно рискнуть и взять победу с форой (-1.5) за 1.97. Всё-таки атака во главе с Лионелем Месси в полном порядке. Да и с обороной нет никаких проблем, голкипер со своей задачей справляется. «Альбиселесте» не пропускают уже три тура кряду на квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Перу 15 октября 2021 года

Сборная Аргентины набрала нужный темп. В атаке феноменальный Лионель Месси, в обороне идиллия и надёжность, какой можно только позавидовать. Впереди матч со сборной Перу, которая не может похвастаться стабильностью. На днях неожиданно проиграла аутсайдеру. Рикардо Гарека должен провести серьёзную работу над ошибками. Хотя препятствий для уверенной победы аргентинцев мы не видим.



Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.97.