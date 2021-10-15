ЦСКА – «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Адмирал».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.53.



«После того как ЦСКА дома, на глазах собственных болельщиков, со всего размаху врюхался «Амуру» (великому и непобедимому, ага!), я окончательно согласился со Славой Фетисовым, что истинное место Федорова – в штабе олимпийской сборной. А учитывая недавнюю эпохальную битву армейцев с «Куньлунем», считаю, что в штабе сборной Федоров должен быть не каким-нибудь восьмым ассистентом, отвечающим за розлив чая в раздевалке, а самым что ни на есть главным тренером. И тогда все соперники разбегутся в ужасе ещё до начала олимпийского хоккейного турнира, а наша сборная завоюет второе золото подряд, вообще не переодеваясь.



В общем, происходящее в ЦСКА мне сильно напоминает анекдот из эпохи позднего застоя, когда Леонида Ильича Брежнева спросили, что народу жрать на переходе от социализма к коммунизму. И Леонид Ильич ответил, что в пути никто кормить не обещал. Вот и тут: что делать ЦСКА на переходе от никитинского хоккея к федоровскому, особенно когда сам Федоров не знает, во что хочет играть, а никитинский кейс уже почти закончился? А главное, что реально ЦСКА делать с «Адмиралом»? Проводить в жизнь народную мудрость: «Коль пошла такая пьянка – режь последний огурец!» – и влетать ещё и им? Ну, за компанию, так сказать.



В данном случае я надеюсь не на тренерскую мудрость Федорова (который уже намудрил на 1:5 с «Амуром»), а на игровую мудрость армейских хоккеистов. Разница в исполнительском мастерстве игроков ЦСКА и «Адмирала» достигает таких размеров, что для победы над дальневосточниками наставник армейцев может не только не помогать своим игрокам, но даже немножко им вредить. А уж если и вредить не станет, то красно-синие сами смогут разобраться, куда бежать и кого хвалить.



Победа ЦСКА. Скромная, в пару шайбочек, достаточно унылая для болельщиков, но все-таки в основное время», — сказал Лебедев.