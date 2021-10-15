«ПСЖ» — «Анже»: ставка Александра Мостового на матч Лиги 1

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.94.



«ПСЖ» уверенно стартовал в Лиге чемпионов, где неожиданно сыграл вничью с «Брюгге», после чего на своем поле обыграл финалиста минувшего розыгрыша главного клубного турнира Европы.



В чемпионате Франции сине-красные после девяти туров уверенно лидируют и только в последнем туре неожиданно для всех потерпели фиаско в выездном матче с «Ренном».



«Анже» уверенно стартовал в новом турнире. За девять туров текущего сезона черно-белые выиграли четыре игры и четыре поединка завершили миром. Не могу не отметить, что обе команды пропустили равное количество голов – по девять.



Десять последних очных матчей завершились победой столичной команды, при этом в прошлом году обе встречи «Пари Сен-Жермен» выиграл всухую.



С одной стороны, легко не будет, но с другой стороны, я думаю, что «ПСЖ» выиграет этот матч. «Анже» начал хорошо, но затем приезжает команда из Парижа, и всё становится на свои места.



Моя ставка на сухую победу столицы минимум в два мяча», — сказал Мостовой.

Где смотреть матч «ПСЖ» — «Анже»?