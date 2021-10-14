«ПСЖ» — «Анже». Без Лионеля Месси и Серхио Рамоса парижане завязнут

15 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Анже» оценён экспертами в 11.25. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Анже» 15 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Анже» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» (15.10.2021)

Клубный футбол возвращается после очередной международной паузы. Одним из первых болельщиков порадует чемпионат Франции, где уже добрались до 10-го тура. В Париже на стадионе «Парк де Пренс» местный «Пари Сен-Жермен» встретится с «Анже». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

После девяти туров подопечные Маурисио Почеттино благополучно лидируют в таблице, набрав 24 балла. Ближайший преследователь — «Ланс», у него в активе 18 очков за аналогичное количество игр. Фора приятная, положение комфортное. Но в ближайшем туре придётся экспериментировать с составом, поскольку из сборных не успевают вернуться лидеры.



В предыдущем туре парижане проиграли «Ренну» (0:2), который идёт на 11-й строчке с 12 набранными очками. При этим нанесли всего 13 ударов по воротам, и ни один из них даже в створ не попал. Хотя состав играл отличный, в обойме были ведущие футболисты, в числе которых шумное трио Месси-Неймар-Мбаппе.



Сейчас ситуация складывается иначе. Основной костяк набрал форму, но на матч с «Анже» не успевает из-за проведения квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке. В этот раз придётся обойтись без Месси, Неймара, Маркиньоса, Наваса, Паредеса и Ди Марии. Скамейка немаленькая, но Почеттино в непростом положении.

Ведь имеются потери из-за травм. До сих пор в лазарете находятся Курзава, Бернат, Гарби и Дракслер. Был маленький шанс, что наконец дебютирует Серхио Рамос, впечатливший медицинский персонал клуба на обследовании. Но недавно СМИ сообщили, что защитнику по-прежнему необходимо время на восстановление.



Впрочем, есть и приятные новости. У «ПСЖ» длинная скамья запасных и вернулся Мбаппе, одержавший победу в финале Лиги наций с Испанией (2:1). Нападающий отличился забитым мячом, который стал решающим, но породил споры. Забит был, по мнению многих, из офсайда, однако судейская бригада решила иначе. Сборная Франции забрала трофей.

«Анже» порядочно добавил по сравнению с предыдущими сезонами. В текущем розыгрыше после девяти туров подопечные нового главного тренера — Жеральда Батикла, ранее возглавлявшего «Лион», — идут на четвёртой строчке с 16 набранными очками. При этом у них всего одно поражение. В остальных случаях четыре ничьи и четыре победы.



В последнем матче «Анже» одолел в непростом противостоянии «Метц» (3:2). Состав хоть и не звёздный, но очень боевой, никому не дают спуска. Если сохранит такой же уверенный ход, то можно даже на еврокубки замахнуться! Команда отлично атакует и много забивает (не смогли поразить лишь ворота обновившегося «Марселя»). Хотя и пропускает нередко.



В четвертьфинале прошлого розыгрыша Кубка Франции «Анже» потерпел крупное поражение от «ПСЖ» (0:5). Тем краше повод отомстить ослабленным парижанам в грядущем матче. Хозяева, несомненно, являются фаворитами, больно хорош подбор запасных игроков. Но лёгкой прогулки им ждать точно не стоит.

Шанс укусить в ответ у гостей представляется вполне реальным. Думаем, можно проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.88. Статистика личных встреч, к слову, не против. Такой вариант заходил в четырёх из семи последних случаев. А ведь тогда у парижан с составом был порядок, и клуб из Анже болтался в середине таблицы. Сейчас всё иначе.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» 15 октября 2021 года

«ПСЖ», несомненно, станет действовать первым номером. Даже в отсутствие лидеров команда располагает очень приличным составом. Будет ослаблена линия защиты, без капитана уязвимость парижан увеличивается, но не более того. «Анже» очень хорош в атаке, однако в защите имеются свои недостатки. Поэтому ждём доброго количества голов от обеих команд.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.88.