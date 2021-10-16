«Лестер» — «МЮ»: смотреть онлайн, прямой эфир, время начала матча АПЛ

16 октября в Лестере состоится матч восьмого тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Лестера» оценён экспертами в 3.72. Ставки на ничью принимаются за 3.70.



Эксперты думают, что матч АПЛ «Лестер» — «МЮ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.62, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 4.50.



Эксперты оценили шансы Криштиану Роналду забить в матче «Лестер» — «МЮ».