Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лестер» — «МЮ»: смотреть онлайн, прямой эфир, время начала матча АПЛ

«Лестер» — «МЮ»: смотреть онлайн, прямой эфир, время начала матча АПЛ
Комментарии

16 октября в Лестере состоится матч восьмого тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Лестера» оценён экспертами в 3.72. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Эксперты думают, что матч АПЛ «Лестер» — «МЮ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.62, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 4.50.

Эксперты оценили шансы Криштиану Роналду забить в матче «Лестер» — «МЮ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021